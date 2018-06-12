Трейлер фильма "Сибирь" с Киану Ривзом

Появился первый трейлер фильма "Сибирь" с Кианц Ривзом в главной роли, некоторые сцены которого пришлось сниматьв России, чтобы отразить дух российской мафии, с которой главный герой имеет дела в фильме.





Фильм расскажет о торговце бриллиантами по имени Лукас Хилл, который в поисках своего русского партнера — Петра — оказывается в маленьком сибирском городке, где влюбляется во владелицу местного кафе.





Сцены в "сибирской деревне" снимались в Канаде.





Режиссером фильма выступил Мэттью Росс ("Фрэнк и Лола"), а за сценарий отвечал писатель Скотт Б. Смит ("Простой план", "Руины").



