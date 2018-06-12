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12 июня 18, 11:50
Трейлер фильма "Сибирь" с Киану Ривзом
Киану Ривз
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В Сети появился первый трейлер фильма "Сибирь" с Киану Ривзом в главной роли, о российской мафие.
Появился первый трейлер фильма "Сибирь" с Кианц Ривзом в главной роли, некоторые сцены которого пришлось сниматьв России, чтобы отразить дух российской мафии, с которой главный герой имеет дела в фильме.

Фильм расскажет о торговце бриллиантами по имени Лукас Хилл, который в поисках своего русского партнера — Петра — оказывается в маленьком сибирском городке, где влюбляется во владелицу местного кафе.

Сцены в "сибирской деревне" снимались в Канаде.

Режиссером фильма выступил Мэттью Росс ("Фрэнк и Лола"), а за сценарий отвечал писатель Скотт Б. Смит ("Простой план", "Руины").


Источник: https://telegraf.com.ua/
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