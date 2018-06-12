Первые тизеры украинской комедии "Скажене весілля"

Съемки фильма "Скажене весілля" начались еще 31 мая, тогда площадке киностудии FILM.UA состоялась традиционная церемония разбития тарелки.





Юрий Горбунов собрал в своей картине нескольких звезд украинского шоубиза. Так, на экранах можно будет увидеть Потап в роли священника Евлампия и MONATIK в роли дьяка Пилипона. Кроме того, в фильме появятся и сам Юрий Горбунов и Олег Винник.





История фильма развернется вокруг директора районного краеведческого музея Василия Середюка, который отправил дочь Катю во Францию на обучение. Однако, мужчина никак не ожидал, что за месяц девушка сообщит, что выходит замуж за французского врача - кардиохирурга Франсуа. "Середюк - европейская семья" - это лозунг из уст Василия услышал в районе каждый. Каково же было его удивление, когда он увидел, что желаемый европейский зять - афрофранцуз.





Лента "Скажене весілля" станет первой частью будущей комедийной кинофраншизы о Василии Середюке и его семье. Лента погрузит зрителя в подготовку к свадьбе и само празднование - бесконечный источник юмора и национального колорита.





Премьера украинской комедии запланирована на 4 октября 2018 года.



