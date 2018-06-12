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12 июня 18, 12:03
Джефф Джонс покинул DC Entertainment
Джефф Джонс
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Один из создателей киновселенной, основанной на комиксах DC и руководитель DC Entertainment Джефф Джонс покидает свой пост.
Эту срочную новость распространило издание Deadline. Утверждается, что перед Джонс завершит работу над уже находящимися в производстве экранизациями комиксов и, возможно, примет участие в написании сценариев для перспективных проектов, в частности, ленты "Корпус Зеленых Фонарей".

В дальнейшем он планирует заняться продюсированием фильмов, создаваемых студией Mad Ghost Productions, которые затем будут прокатываться компанией Warner Bros. Джонс также продолжит сотрудничество с DC Comics в качестве постоянного автора.

Напомним, что после катастрофы в прокате фильма "Лига справедливости" руководство Warner Bros. попыталось реорганизовать производство фильмов по комиксам и перераспределить полномочия. В декабре 2017 года своего поста лишился глава DC Films Джон Берг, который непосредственно отвечал за экранизации комиксов. В марте 2018 года в отпуск за свой счет ушла директор DC Entertainment Дайэн Нельсон. Позже она сообщила вышестоящему начальству, что не вернется к исполнению своих обязанностей.

Отметим, что Джефф ДЖонс курировал не только создание полнометражных фильмов по мотивам комиксов, но и телевизионных сериалов.

Источник: https://www.kinonews.ru
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