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Кино
Новости кино
12 июня 18, 12:10
У фильма "Свингеры" таки появится сиквел
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Студия Final Cut Media Олеси и Андрея Ногиных, в январе доказавшая свою способность покорить украинский кинопрокат, работает над созданием фильма "Свингеры-2".
 Слухи об этом на рынке ходят достаточно давно, но наконец их подтвердил и собственно продакшен — сценарное решение, которое устроило бы продюсеров и авторов, уже найдено, и подготовка к съемкам сиквела идет полным ходом.

На днях Final Cut анонсирует все подробности проекта. Тогда же мы и узнаем, будут ли сниматься в продолжении Катя Осадчая с Юрием Горбуновым и новый ведущий в арсенале продакшена Владимир Остапчук (раз уж его коллега Александр Скичко тоже в кино подался).

А пока, я думаю, этой новости сильно радуется Богдан Батрух и еще больше — создатели долгостроя "Давай танцуй!", которые планировали свой релиз на 1 января 2019 года.

Источник: https://kinoafisha.ua
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