У фильма "Свингеры" таки появится сиквел

Слухи об этом на рынке ходят достаточно давно, но наконец их подтвердил и собственно продакшен — сценарное решение, которое устроило бы продюсеров и авторов, уже найдено, и подготовка к съемкам сиквела идет полным ходом.





На днях Final Cut анонсирует все подробности проекта. Тогда же мы и узнаем, будут ли сниматься в продолжении Катя Осадчая с Юрием Горбуновым и новый ведущий в арсенале продакшена Владимир Остапчук (раз уж его коллега Александр Скичко тоже в кино подался).





А пока, я думаю, этой новости сильно радуется Богдан Батрух и еще больше — создатели долгостроя "Давай танцуй!", которые планировали свой релиз на 1 января 2019 года.



