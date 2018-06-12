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12 июня 18, 12:26
У "Игры престолов" выйдет сериал-предыстория
Игра престолов
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Это будет глобальная предыстория того, как появились Дома Старков и Ланнистеров, а еще – откуда же появились Белые Ходоки.
Пока фанаты бурно обсуждают возможные варианты сюжета в восьмом сезоне сериала "Игра престолов", а создатели шоу уже побили собственный рекорд на съемках, появилась информация, что будет снят сериал-приквел.

Якобы канал HBO уже сделал заказ на сериал, который должен пролить свет на сюжетные коллизии и происхождение некоторых персонажей популярного сериала. По информации Entertainment Weekly, события в новом шоу будут происходить за 10 000 лет до "Игры престолов" и, возможно, раскроют ключевые моменты в существовании Стены, Дома Старков и Дома Ланнистеров.

Станет известна хронология существования выдуманного мира от Золотого века Героев до его самых темных времен. Ну и, конечно же, авторы расскажут об истинном происхождении белых ходоков.

Сценарием займутся Джейн Голдман ("Kingsman: Секретная служба", "Дом странных детей", "Пипец", "Люди Икс: Первый класс") и сам Джордж Р. Р. Мартин. Если все пойдет по плану, то новый проект запустят уже в 2020 году.

Источник: https://telegraf.com.ua
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