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12 июня 18, 12:28
Трейлер нового фильма ужасов "Хэллоуин" (ВИДЕО)
Хэллоуин
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В сети появился первый трейлер продолжения фильма ужасов Хэллоуин про маньяка, который орудовал 31 октября.
Universal Pictures представили первый трейлер фильма "Хэллоуин", продолжения знаменитой картины Джона Карпентера, вышедшей 40 лет назад.

К своим ролям вернутся Джейми Ли Кертис и Ник Касл, а также к ним присоединятся Джуди Грир, Уилл Пэттон, Энди Мэтичак, Омар Дж. Дорси и многие другие.

По сюжету Майкл Майерс (Касл) сбегает из-под стражи и вновь возвращается, чтобы закончить начатое сорок лет назад. Лори Строуд (Кертис) придется столкнуться с тем же ужасом, что и много лет назад.

Премьера фильма назначена на 18 октября 2018.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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