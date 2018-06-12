Трейлер нового фильма ужасов "Хэллоуин" (ВИДЕО)

Universal Pictures представили первый трейлер фильма "Хэллоуин", продолжения знаменитой картины Джона Карпентера, вышедшей 40 лет назад.





К своим ролям вернутся Джейми Ли Кертис и Ник Касл, а также к ним присоединятся Джуди Грир, Уилл Пэттон, Энди Мэтичак, Омар Дж. Дорси и многие другие.





По сюжету Майкл Майерс (Касл) сбегает из-под стражи и вновь возвращается, чтобы закончить начатое сорок лет назад. Лори Строуд (Кертис) придется столкнуться с тем же ужасом, что и много лет назад.





Премьера фильма назначена на 18 октября 2018.



