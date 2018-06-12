Появился трейлер документального фильма о Робине Уильямсе

На днях телеканал HBO опубликовал первый трейлер документального фильма о Робине Уильямсе, который повесился на ремне в спальне своего дома недалеко от Сан-Франциско в 2014 году.





Лента Robin Williams: Come Inside My Mind рассказывает о карьере и частной жизни актера с разных точек зрения. Создатели взяли интервью у Стива Мартина, Вупи Голдберг, Дэвида Леттермана, а также у сына Робина Уильямса – Зака. В картину вошли редкие аудио- и видеоматериалы из архивов актера и его близких.





Создатели документального фильма также решили показать вклад и влияние Робина Уильямса на комедийный жанр и кинокультуру. Фильм также рассказывает о сложных моментах: о многолетней борьбе актера с алкоголем и наркотиками, о его самоубийстве и диагнозе, который ему поставили за несколько месяцев до смерти.





Фильм выйдет 16 июля.



