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12 июня 18, 12:32
Появился трейлер документального фильма о Робине Уильямсе
Робин Уильямс
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Картина расскажет о его жизни, карьере, о сложных моментах, борьбе с наркотиками и алкоголем.
На днях телеканал HBO опубликовал первый трейлер документального фильма о Робине Уильямсе, который повесился на ремне в спальне своего дома недалеко от Сан-Франциско в 2014 году.

Лента Robin Williams: Come Inside My Mind рассказывает о карьере и частной жизни актера с разных точек зрения. Создатели взяли интервью у Стива Мартина, Вупи Голдберг, Дэвида Леттермана, а также у сына Робина Уильямса – Зака. В картину вошли редкие аудио- и видеоматериалы из архивов актера и его близких.

Создатели документального фильма также решили показать вклад и влияние Робина Уильямса на комедийный жанр и кинокультуру. Фильм также рассказывает о сложных моментах: о многолетней борьбе актера с алкоголем и наркотиками, о его самоубийстве и диагнозе, который ему поставили за несколько месяцев до смерти.

Фильм выйдет 16 июля.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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