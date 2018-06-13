Фильм "Донбасс" покажут на фестивале в Мюнхене

Организаторы Мюнхенского фестиваля, который пройдет с 28 июня по 7 июля, огласили программу на этот год. В секции международного независимого кино будет представлен фильм "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы. Стоит отметить, что выход фильма в украинский прокат намечен на этот год.

"Донбасс "создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Картина стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино. Съемки проходили в городе Кривой Рог.

Сюжет фильма основан на документальных материалах и рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины, о жизни людей, вынужденных приспосабливаться к новым условиям существования.

"Донбасс" был показан 9 мая на Каннском кинофестивале. Лозница получил приз киносмотра за лучшую режиссуру в категории "Особый взгляд".