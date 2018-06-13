"Американская история ужасов 8": подробности нового сезона

Наконец поклонники сериала "Американская история ужасов" узнают, что же будет в 8 сезоне шоу, которое выйдет осенью этого года. Создатель сериала Райан Мерфи рассказал, что сюжетная история будет происходить в будущем – в конце 2019 года, зрители увидят еще больше знаменитостей, чем в прошлых сезонах. Однако, их имена он пока не раскрывает.





Режиссер также признался, что 8 сезон будет в духе 2-го и 3-го сезонов о Психбольнице и Шабаше. Он также рассказывает, что зрителей ждет крупный сюжетный поворот:





"Это будет особенный сезон, мы ничего подобного раньше не делали. Будет что-то масштабное и неожиданное в пятой серии. Следите".





Отметим, что к своим ролям вернутся: Сара Полсон, Кэти Бэйтс, Эван Питерс, Джоан Коллинз, Шайенн Джексон, Лесли Гроссман, Адина Портер и Билли Айкнер. Уже известно, что Питерс сыграет безумного парикмахера, а Коллинз исполнит роль его бабушки. Съемки стартуют уже 16 июня, а премьера состоится осенью.



