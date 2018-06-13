Новый 2 сезон сериала выйдет осенью 2018 года.





В начале июня 2018 стартовали съемки 2 сезона сериала "Школа", об отношениях подростков, их учителей и родителей. Съемкиами занимается "1+1 Продакшн", как и для первого сезона.





В первый съемочный день в станах все той же школы собрался почти весь звездный состав первого сезона "Школы": Янина Андреева, Никита Вакулюк, Алена Курта, Александр Петренко, Богдан Осадчук, Анна Тринчер, Олег Выговский, Ирина Кудашова, Карина Чернявская и Анатолий Тихомиров.





Алена Курта рассказала, что удивилась тому, как все повзрослели за то время, пока актеры не виделись между съемками и что ей было приятно в первый день снимать сцены про дружбу и любовь.





"Все мы ждали старта съемок "Школы", чтобы познакомиться с новыми актерами и встретиться с уже близкими коллегами по первому сезону, ведь съемочный процесс - это огромная часть жизни каждого из нас", - объяснила она.





Напомним, сериал "Школа" - стал самым рейтинговым в Украине с зимы 2018 года. Особенная заслуга - то что это украинозычный сериал.





Выход второго сезона сериала "Школа" запланирован на осень 2018.



