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13 июня 18, 11:28
Стартовали съемки 2 сезона сериала "Школа"
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С началом лета стартовали съемки 2 сезона сериала "Школа", который покорил сердца украинцев зимой 2018 года.
Новый 2 сезон сериала выйдет осенью 2018 года.

В начале июня 2018 стартовали съемки 2 сезона сериала "Школа", об отношениях подростков, их учителей и родителей. Съемкиами занимается "1+1 Продакшн", как и для первого сезона.

В первый съемочный день в станах все той же школы собрался почти весь звездный состав первого сезона "Школы": Янина Андреева, Никита Вакулюк, Алена Курта, Александр Петренко, Богдан Осадчук, Анна Тринчер, Олег Выговский, Ирина Кудашова, Карина Чернявская и Анатолий Тихомиров.

Алена Курта рассказала, что удивилась тому, как все повзрослели за то время, пока актеры не виделись между съемками и что ей было приятно в первый день снимать сцены про дружбу и любовь.

"Все мы ждали старта съемок "Школы", чтобы познакомиться с новыми актерами и встретиться с уже близкими коллегами по первому сезону, ведь съемочный процесс - это огромная часть жизни каждого из нас", - объяснила она.

Напомним, сериал "Школа" - стал самым рейтинговым в Украине с зимы 2018 года. Особенная заслуга - то что это украинозычный сериал.

Выход второго сезона сериала "Школа" запланирован на осень 2018.

Источник: https://telegraf.com.ua
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