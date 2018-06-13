В "Мстителях 4" появится новый персонаж

После громкой премьеры и успешного проката "Мстителей 3" все в предвкушении выхода четвертой части о супергероях. Недавно стало известно, что актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel, подтвердил свое появление в четвертых "Мстителях".





Как говорит сам актер:





"Я не могу много говорить, но если вам понравилась "Война бесконечности", то впереди вас ждет что-то более крутое. То, что я знаю – просто потрясающе".













Сообщается, что Соколиный глаз будет одиночкой и самостоятельно выполнять свою миссию отдельно от других героев.





Напомним, блокбасер "Мстители: Война бесконечности" собрал в прокате почти 2 миллиарда долларов, а в первые выходные проката установил рекорд. Наверное, свой вклад в достижение этого рекорда сделал и видеоблогер Тони Митчелл, преданному поклоннику Marvel. Парень посмотреть "Мстителей 3" 46 раз! Поклонник MCU потратил порядка 630 долларов (билет в кино в США стоит в среднем около 15 долларов). Отметим, что сеть IMAX заметила парня после того, как его твит стал вирусным, и подарила ему еще 50 билетов в кино.



