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13 июня 18, 11:40
Фильм "Человек-муравей и Оса" выпустят в формате ScreenX
Человек-муравей и Оса
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Экранизация комиксов Marvel "Человек-муравей и Оса" будет представлена в различных премиальных форматах в том числе и панорамном ScreenX.
Об этом свидетельствует видеоролик, представленный компанией, выпускающей оборудование для воспроизведения 270-градусной проекции на специальном панорамном экране.

Отметим, что на территории Северной Америки было открыто всего несколько кинотеатров, оборудованых соответствующими системами. За пределами Северной Америки, особенно в Азии, этот формат уже набрал значительную популярность. В залах ScreenX показываются многие популярные китайские и корейские боевики.

"Инновационная и захватывающая среда, созданная ScreenX, действительно удивительна и является прекрасным способом насладиться фильмом, таким как "Человек-муравей и Оса", - прокомментировал Джефф Форман, старший вице-президент по международным театральным продажам The Walt Disney Studios. - Мы с нетерпением ждем, когда фанаты смогут оценить наш фильм в столь передовом формате".

В фильме снимались Мишель Пфайффер, Эванджелин Лилли, Уолтон Гоггинс, Пол Радд, Джуди Грир, Ханна Джон-Кэймен, Майкл Пенья, Майкл Дуглас, Лоуренс Фишборн, Рэндолл Парк и другие актеры. Релиз запланирован на 5 июля 2018 года.

Источник: https://www.kinonews.ru
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