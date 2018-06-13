Фильм "Человек-муравей и Оса" выпустят в формате ScreenX

Об этом свидетельствует видеоролик, представленный компанией, выпускающей оборудование для воспроизведения 270-градусной проекции на специальном панорамном экране.





Отметим, что на территории Северной Америки было открыто всего несколько кинотеатров, оборудованых соответствующими системами. За пределами Северной Америки, особенно в Азии, этот формат уже набрал значительную популярность. В залах ScreenX показываются многие популярные китайские и корейские боевики.





"Инновационная и захватывающая среда, созданная ScreenX, действительно удивительна и является прекрасным способом насладиться фильмом, таким как "Человек-муравей и Оса", - прокомментировал Джефф Форман, старший вице-президент по международным театральным продажам The Walt Disney Studios. - Мы с нетерпением ждем, когда фанаты смогут оценить наш фильм в столь передовом формате".





В фильме снимались Мишель Пфайффер, Эванджелин Лилли, Уолтон Гоггинс, Пол Радд, Джуди Грир, Ханна Джон-Кэймен, Майкл Пенья, Майкл Дуглас, Лоуренс Фишборн, Рэндолл Парк и другие актеры. Релиз запланирован на 5 июля 2018 года.



