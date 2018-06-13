Трейлер фильма Тима Бертона "Дамбо"

Постановщиком стал Тим Бертон.





В картине снимались Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон, Денни ДеВито, Алан Аркин, Джозеф Гатт, Доби Опарей, Джо Осмонд, Лампрос Кальфунцос, Бернардо Сантос и другие актеры. Напомним, что в центре сюжета цирковой слоненок, который является объектом для насмешек из-за его огромных даже по меркам слонов ушей. Однако насмехающиеся над ним не знают, что у него есть уникальная способность: он умеет летать. Фильм "Дамбо" будет представлен зрителям 28 марта 2019 года.





Отметим, что "Дамбо" 1941 года выпуска был самым коротким полнометражным мультфильмом студии Walt Disney: его хронометраж составил всего 64 минуты. Проект был отмечен премией Американской Киноакадемии.





В последние годы студия Walt Disney представила весьма успешные игровые версии своих анимационных шедевров. Последним на момент написания данной заметки примером стал фильм "Красавица и чудовище", который стартовал в мировом прокате в середине марта 2017 года и в итоге собрал в мировом прокате более одного миллиарда долларов.











