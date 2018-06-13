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13 июня 18, 11:43
Трейлер фильма Тима Бертона "Дамбо"
Дамбо
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Киностудия Walt Disney представила первый трейлер художественного фильма "Дамбо", который основан на знаменитом мультфильме 1941 года.
Постановщиком стал Тим Бертон.

В картине снимались Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон, Денни ДеВито, Алан Аркин, Джозеф Гатт, Доби Опарей, Джо Осмонд, Лампрос Кальфунцос, Бернардо Сантос и другие актеры. Напомним, что в центре сюжета цирковой слоненок, который является объектом для насмешек из-за его огромных даже по меркам слонов ушей. Однако насмехающиеся над ним не знают, что у него есть уникальная способность: он умеет летать. Фильм "Дамбо" будет представлен зрителям 28 марта 2019 года.

Отметим, что "Дамбо" 1941 года выпуска был самым коротким полнометражным мультфильмом студии Walt Disney: его хронометраж составил всего 64 минуты. Проект был отмечен премией Американской Киноакадемии.

В последние годы студия Walt Disney представила весьма успешные игровые версии своих анимационных шедевров. Последним на момент написания данной заметки примером стал фильм "Красавица и чудовище", который стартовал в мировом прокате в середине марта 2017 года и в итоге собрал в мировом прокате более одного миллиарда долларов.




Источник: https://www.kinonews.ru
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