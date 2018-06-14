10 лучших мультфильмов всех времен

Не так давно издание Indie Wire опубликовало рейтинг ста лучших фильмов по версии зрителей. Теперь портал USA Today составил свой рейтинг, только из сотни лучших анимационных лент всех времен. Первое место списке заняло полнометражное аниме "Могила светлячков" 1988 года.





Мультфильм японского режиссера-мультипликатора Исао Такахаты основан на романе Акиюки Носаки и рассказывает историю подростка Сэйты и его младшей сестры Сэцуко, родители которых погибли во Второй мировой войне. Критики также называли "Могилу светлячков" одним из величайших фильмов о войне в истории.





Мультфильм "Головоломка" 2015 года оказался на втором месте. Это история о 11-летней школьнице и живущих в ее голове эмоциях. Третья строчка досталась третьей части "Истории игрушек", релиз которой состоялся в 2010 году.





Кроме того, в десятку лучших мультфильмов также попали аниме "Унесенные призраками", мультфильмы "Тайна Коко" и "ВАЛЛ-И", фэнтезийное аниме "Твое имя", фильм с анимационным главным персонажем "Приключения Паддингтона 2", японская лента "Мой сосед Тоторо" и мультик "Песнь моря".





Завершает рейтинг анимационная лента 1978 года "Опаснейшее путешествие" (в русском прокате вышла под названием "Уплывший корабль"), созданная по книге Ричарда Адамса "Обитатели холмов".



