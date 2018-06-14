Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.73
USD
26.12
RUB
0.41
EUR
31.03
USD
26.24
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
14 июня 18, 09:49
Киновселенная DC будет полностью реформирована
Киновселенная DC
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Киностудия Warner Bros. поменяет стратегию развития киновселенной, основанной на комиксах DC после отставок всех руководителей, которые отвечали за эти процессы в последние годы.
Как сообщает издание The Hollywood Reporter, изменения коснутся в первую очередь сольных проектов о Джокере, Бэтмене и Флэше.

В частности, фильм о Джокере, к съемкам которого режиссер Тодд Филлипс намерен приступить уже осенью 2018 года, станет малобюджетным. Затраты на производство картины, рассказывающей о становлении одного из самых известных злодеев DC, составят не более 55 миллионов долларов. Вполне возможно, он войдет в новую серию, которая в дальнейшем будет называться DC Dark или DC Black.

Фильм о Флэше полностью лишится навязанной предыдущими экранизациями мрачности и будет снят в духе знаменитой фантастической ленты "Назад в будущее". Ожидается, что съемки этой картины начнутся в первой половине 2019 года.

Что касается сольного фильма о Бэтмене, то, согласно черновому варианту сценария, который представил руководству Warner Bros. режиссер Мэтт Ривз, в нем будет фигурировать значительно более юный страж Готэма, чем в фильмах Зака Снайдера. Если этот сценарий будет утвержден, то участие в этом проекте Бена Аффлека полностью исключается.

Источник: https://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Warner Bros. переименовала свою "Книгу джунглей"
"Найтвинг" больше не является перспективным проектом
Критики разделились во мнении: Tomb Raider: Лара Крофт
Премьера трейлера фильма "Фантастические твари 2"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Подробности сериала "Властелин колец" от Amazon
noimageТрейлер нового сезона сериала "Люк Кейдж"
noimageФильм "Мстители 3" вошел в четверку самых кассовых
noimage10 лучших мультфильмов всех времен
noimageПо новому роману Стивена Кинга снимут сериал
Лента новостей