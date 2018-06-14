Киновселенная DC будет полностью реформирована

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, изменения коснутся в первую очередь сольных проектов о Джокере, Бэтмене и Флэше.





В частности, фильм о Джокере, к съемкам которого режиссер Тодд Филлипс намерен приступить уже осенью 2018 года, станет малобюджетным. Затраты на производство картины, рассказывающей о становлении одного из самых известных злодеев DC, составят не более 55 миллионов долларов. Вполне возможно, он войдет в новую серию, которая в дальнейшем будет называться DC Dark или DC Black.





Фильм о Флэше полностью лишится навязанной предыдущими экранизациями мрачности и будет снят в духе знаменитой фантастической ленты "Назад в будущее". Ожидается, что съемки этой картины начнутся в первой половине 2019 года.





Что касается сольного фильма о Бэтмене, то, согласно черновому варианту сценария, который представил руководству Warner Bros. режиссер Мэтт Ривз, в нем будет фигурировать значительно более юный страж Готэма, чем в фильмах Зака Снайдера. Если этот сценарий будет утвержден, то участие в этом проекте Бена Аффлека полностью исключается.



