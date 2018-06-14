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14 июня 18, 09:53
Фильм "Мстители 3" вошел в четверку самых кассовых
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Фильм собрал более 2 млрд долларов за семь недель проката.
Супергеройский блокбастер от Marvel "Мстители: Война бесконечности" просто "порвал" мировой прокат. Кассовые сборы фантастического фильма превысили два миллиарда долларов.

Однако, "Мстители 3" стали всего лишь четвертым фильмом в истории кино, сумевшим добраться до такой высокой планки. Для этого картине понадобилось семь недель.

На сегодняшний день в списке самых кассовых лент в истории "Война Бесконечности" уступает лишь "Аватару" ($2 млрд 788 млн), "Титанику" ($2 млрд 187 млн) и картине "Звездные войны: пробуждение силы" ($2 млрд 68 млн). Отметим, что фильму вполне по силам подняться на третье место.

Что касается кинопроката Северной Америки, то здесь "Мстители: Война бесконечност"и пока занимают пятую позицию с результатом $656 млн. Боевик уступает все той же части "Звездных войн" ($936 млн), "Аватару" ($760 млн), "Черной пантере" ($699 млн) и "Титанику" ($659 млн).

Источник: https://telegraf.com.ua/
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