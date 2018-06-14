Трейлер нового сезона сериала "Люк Кейдж"





В новых сериях "Люка Кейджа" политик Мэрайя Диллард (Элфри Вудард) возвращается, чтобы "принести в Гарлем чудеса" и наладить непростые отношения со своей дочерью. Также трейлер показывает, как новый пуленепробиваемый злодей Бушмейстер (Мустафа Жакир) поджигает дом Мэрайи, но Люк Кейдж (Майк Колтер) вовремя приходит на помощь и спасает ее из огня. После чего Черная Мэрайя объединяется с Шейдсом (Тео Росси) и выходит на тропу войны.





Премьера новых серий супергеройского сериала состоится уже 22 июня.



