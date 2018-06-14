Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.73
USD
26.12
RUB
0.41
EUR
31.03
USD
26.24
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
14 июня 18, 10:04
Трейлер нового сезона сериала "Люк Кейдж"
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Не так давно стало известно о возвращении чернокожего супергероя Люка Кейджа во втором сезоне одноименного сериала.
Теперь в сети появился второй яркий трейлер телешоу. Видео появилось на You-Tube канале Netflix. 

В новых сериях "Люка Кейджа" политик Мэрайя Диллард (Элфри Вудард) возвращается, чтобы "принести в Гарлем чудеса" и наладить непростые отношения со своей дочерью. Также трейлер показывает, как новый пуленепробиваемый злодей Бушмейстер (Мустафа Жакир) поджигает дом Мэрайи, но Люк Кейдж (Майк Колтер) вовремя приходит на помощь и спасает ее из огня. После чего Черная Мэрайя объединяется с Шейдсом (Тео Росси) и выходит на тропу войны. 

Премьера новых серий супергеройского сериала состоится уже 22 июня.


Источник: https://telegraf.com.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Подробности сериала "Властелин колец" от Amazon
noimageФильм "Мстители 3" вошел в четверку самых кассовых
noimageКиновселенная DC будет полностью реформирована
noimage10 лучших мультфильмов всех времен
noimageПо новому роману Стивена Кинга снимут сериал
Лента новостей