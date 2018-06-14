Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.73
USD
26.12
RUB
0.41
EUR
31.03
USD
26.24
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
14 июня 18, 10:30
Подробности сериала "Властелин колец" от Amazon
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Также известно, когда сериал появится на экранах.
Недавно стало известно, что сагу "Властелин колец" хотят превратить в сериал. И этот сериал обойдется корпорации Amazon в полмиллиарда долларов. И теперь глава Amazon Studios Дженнифер Салке раскрыла некоторые карты нового проекта.

Во-первых, Салке подтвердила, что сериал не будет пересказывать события оригинальной трилогии "Властелин колец", но в новых историях зрители увидят старых знакомых персонажей. Например, сериале вернется Гэндальф в исполнении Иэна Маккеллена. Не ожидали?!

Во-вторых, к производству будут привлечены режиссер, снявший оригинальную трилогию Питер Джексон, а также внук писателя Саймон Толкин.

Кроме того, сейчас идет работа над сценарием. По словам Салке, производство сериала займет два года, поэтому его релиз скорее всего произойдет в 2021 году.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Йен МакКеллен готов сыграть Гендальфа в сериале
Amazon закрыл сериал "Жан-Клод Ван Джонсон"
Арнольд Шварценеггер сыграет в вестерне
Сериал по "Властелину колец" обойдется в полмиллиарда
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трейлер нового сезона сериала "Люк Кейдж"
noimageФильм "Мстители 3" вошел в четверку самых кассовых
noimageКиновселенная DC будет полностью реформирована
noimage10 лучших мультфильмов всех времен
noimageПо новому роману Стивена Кинга снимут сериал
Лента новостей