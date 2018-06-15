Украинский фильм "Киборги" показали в Таллинне

В заполненном зале таллиннского кинотеатра Soprus, где проходят фестивальные показы, прошла эстонская премьера художественного фильма Ахтема Сеитаблаева "Киборги. Герои не умирают". Среди присутствующих на показе были представители украинской диаспоры и эстонские друзья Украины, в том числе европарламентарий Тунне Кэлам. Зрители были в восторге от киноленты. До самых последних титров в зале стояла полная тишина, и громкие аплодисменты – после того.





14 июня – в Эстонии День памяти жертв коммунистического геноцида. В этот день вспоминают десятки тысяч жертв инспирированной из Москвы депортации 1941 года. Те события напоминают всем, к какой трагедии может привести потеря независимости.





Как сообщалось, фильм "Киборги. Герои не умирают" уже был продемонстрирован в Вене, Вашингтоне, Варшаве, Гааге, Брюсселе, Вильнюсе, Будапеште, Загребе и Хельсинки, Оттаве.





Премьера кинокартины "Киборги" состоялась 7 декабря 2017 года.





По словам председателя Государственного агентства по вопросам кино Филиппа Ильенко, фильм стал абсолютным украинским рекордсменом отечественного проката за весь период независимости Украины. За два месяца проката ленту посмотрели более 310 тысяч зрителей, сумма сборов составляет более 22,5 млн гривен.





Военная драма "Киборги" посвящена одной из самых героических страниц новейшей истории Украины - обороне Донецкого аэропорта. Съемочная группа вместе с фондом "Вернись живым" запустили социальную инициативу #ЯНебайдужий, благодаря которой 5 грн с каждого купленного билета идут на помощь семьям погибших в донецком аэропорту.



