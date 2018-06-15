Одесский кинофестиваль 2018: объявлена конкурсная программа

В этом году на Одесском международном кинофестивале 13-21 июля зрители смогут увидеть около сотни фильмов. Полнометражные, короткометражные и документальные ленты, снятые в разных странах мира, оценит профессиональное жюри: сценаристы, режиссеры, актеры и продюсеры. Победителей выберут в десяти номинациях. Кроме традиционной статуэтки "Золотой Дюк", будет и денежное вознаграждение. Больше чем трехсот тысяч гривен получит обладатель Гран-при, сто тысяч гривен – за лучший полнометражный фильм и шестьдесят – за короткий метр. А за лучшие режиссерскую и актерскую работы – по пятьдесят тысяч гривен.





"В этом году еще больше лент – из 95 стран мира. Одесский кинофестиваль – это объединяющая платформа для профессионалов со всего мира", – рассказывает Виктория Тигипко, президент Одесского международного кинофестиваля.





Директор телеканала "Украина" Виктория Корогод утверждает, что ОМКФ открывает новые имена.





"Это партнерство является действительно стратегическим для телеканала "Украина". Прежде всего, потому, что в Украине сейчас очень динамично развивается индустрия киносериального производства. Такие площадки, как Одесский международный кинофестиваль, действительно дают возможность открыть новые имена".





Международная конкурсная программа ОМКФ





"Стикс", реж. Вольфганг Фишер (Германия, Австрия)





"Башня. Ясный день", реж. Ягода Шельц (Польша)





"Три с половиной", реж. Дария Гайкалова (Индия, Украина)





"Жаль", реж. Бабис Макридис (Греция, Польша)





"Вулкан", реж. Роман Бондарчук (Украина)





"Хрусталь", реж. Дарья Жук (Беларусь, Германия, США, Россия)





"Поророка", реж. Константин Полеско (Румыния, Франция)





"Дорога грома", реж. Джим Каммингс (США)





"Девушка", реж. Лукас Донт (Бельгия)





"Парижское образование", реж. Жан Поль Сивейрак (Франция)





"Перелетные птицы", реж. Серо Герра, Кристина Гайего (Колумбия, Дания)





"Важип", реж. Аннемари Жасир (Палестина, Франция, Германия, Колумбия, Норвегия, Катар, ОАЭ)





Конкурс европейских документальных фильмов на ОМКФ-2018





"Удаленное созвездие", реж. Шевон Мизраги (США, Турция, Нидерланды)





"69 минут с 86 дней", реж. Эгиль Госкйолд Ларсен (Норвегия)





"Домашние игры", реж. Алиса Коваленко (Украина, Франция, Польша)





"Животные и другие люди", реж. Флавио Маркетти (Австрия)





"Многие дети, обезьяна и замок", реж. Густаво Сальмерон (Испания)





"Михаил и Даниил", реж. Андрей Загданский (Украина)





"Работ", реж. Кристина Вандекеркгове (Бельгия)





"Глаза Орсона Уэллса", реж. Марк Казинс (Великобритания)





Национальная конкурсная программа: полный метр





"Герой моего времени", реж. Тоня Ноябрева.





"Дельта", реж. Александр Течинский.





"Терра", реж. Никон Романченко.





"Гоголь Док", реж. Алиса Павловская.





"Когда падают деревья", реж. Марыся Никитюк.





Национальная конкурсная программа: короткий метр





"8 часов", реж. Лена Шулика.





"Связь", реж. Жанна Озерная.





"Затаив дыхание", реж. Алексей Соболев.





"Крокодил", реж. Екатерина Горностай.





"Выходной", реж. Жанна Максименко-Довгич.





"В радости и только в радости", реж. Марина Рощина.





"Штангист", реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук.





"Магнитная буря", реж. Игорь Ганский.





Mia Donna, реж. Павел Остриков.





"О Марка Львовича Тюльпанова, который разговаривал с цветами", Реж. Данная Кавелина.



