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Кино
Новости кино
15 июня 18, 11:57
Звезды "Форсажа" появятся вместе в новом фильме
Галь Гадот и Дуэйн Джонсон
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Галь Гадот и Дуэйн Джонсон сыграют агента и роковую красотку.
Израильская актриса Галь Гадот, которая отказалась вести Евровидение-2019, а также американский актер Дуэйн Джонсон снова снимутся в одном фильме. Актеры ранее снимались в "Форсаже".

Теперь же Галь и Дуэйн сыграют главные роли в фильме "Красный циркуляр". Сообщается, что Джонсон появится в роли агента Интерпола, а Гадот – блестящей и загадочной личности из мира искусства.

Действие картины будет разворачиваться вокруг охоты на одного из самых изобретательных похитителей произведений искусства. Другие подробности пока умалчиваются.

Автор сценария: Роусон Маршалл Тербер, который вместе с Джонсоном работал над картинами "Полтора шпиона" и "Небоскреб". Продюсерами выступили сам Дуэйн Джонсон, Бо Флинн и Хирам Гарсиа.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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