Звезды "Форсажа" появятся вместе в новом фильме

Израильская актриса Галь Гадот, которая отказалась вести Евровидение-2019, а также американский актер Дуэйн Джонсон снова снимутся в одном фильме. Актеры ранее снимались в "Форсаже".





Теперь же Галь и Дуэйн сыграют главные роли в фильме "Красный циркуляр". Сообщается, что Джонсон появится в роли агента Интерпола, а Гадот – блестящей и загадочной личности из мира искусства.





Действие картины будет разворачиваться вокруг охоты на одного из самых изобретательных похитителей произведений искусства. Другие подробности пока умалчиваются.





Автор сценария: Роусон Маршалл Тербер, который вместе с Джонсоном работал над картинами "Полтора шпиона" и "Небоскреб". Продюсерами выступили сам Дуэйн Джонсон, Бо Флинн и Хирам Гарсиа.



