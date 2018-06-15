Подробности будущего спин-оффа "Игры Престолов"

Джордж Мартин, автор романов серии "Песнь льда и пламени", которые легли в основу популярного сериала "Игра престолов", приоткрыл завесу тайны нового спин-оффа, который заказал телеканал HBO в преддверии завершения основного сериала.





В своем блоге Мартин написал, что возможным названием спин-оффа "Игры престолов" станет "Длинная ночь", что, как он считает, уже говорит о многом. Писатель добавил, что в сериале не появится ни одни персонаж из "Игры престолов", а действия будут происходить за 10 000 лет до событий полюбившегося всем шоу.





Мартин рассказал, что пока заказан лишь пилотный эпизод будущего спин-оффа, но в дальнейшем контракт может быть заключен на целый сезон. А если дело пойдет на ура и фанаты примут новый продукт, то сериал может растянуться на несколько сезонов. Ранее HBO планировали сразу пять спин-оффов "Игры престолов", но проекты пока находятся в стадии заморозки.



