Эван МакГрегор сыграет главную роль в продолжении "Сияния"

Об этом сообщает издание Deadline. Популярному шотландскому актеру предстоит исполнить роль повзрослевшего Дэнни Торренса.





Отметим, что роман начинается с того, что Торренс переносит детскую травму, которую он получил во время событий в отеле Overlook во взрослую жизнь. Он стал своего рода отражением отца, с его вспышками ярости и пристрастием к алкоголю, которое притупляет боль, а также сверхъестественные способности, продемонстрированные в "Сиянии". Эти силы возвращаются, когда он бросает пить и использует свой дар, чтобы помочь умирающим в хосписе. Он устанавливает психическую связь с молодой девушкой, которая является мишенью таинственной группы людей с аналогичными способностями.





Ранее сообщалось, что сценаристом и постановщиком сиквела назначен Майк Флэнеган, создатель таких мистических картин, как "Сомния" и "Окулус". На момент написания данной заметки точные сроки реализации этого проекта не назывались.





Фильм "Сияние" вышел в 1980 году. Общеизвестно, что сам Стивен Кинг был не в восторге от интерпретации его произведения.



