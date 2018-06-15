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15 июня 18, 12:00
Эван МакГрегор сыграет главную роль в продолжении "Сияния"
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Эван МакГрегор исполнит главную роль в продолжении культового фильма ужасов "Сияние", которое будет основано на произведении под названием "Доктор Сон".
Об этом сообщает издание Deadline. Популярному шотландскому актеру предстоит исполнить роль повзрослевшего Дэнни Торренса.

Отметим, что роман начинается с того, что Торренс переносит детскую травму, которую он получил во время событий в отеле Overlook во взрослую жизнь. Он стал своего рода отражением отца, с его вспышками ярости и пристрастием к алкоголю, которое притупляет боль, а также сверхъестественные способности, продемонстрированные в "Сиянии". Эти силы возвращаются, когда он бросает пить и использует свой дар, чтобы помочь умирающим в хосписе. Он устанавливает психическую связь с молодой девушкой, которая является мишенью таинственной группы людей с аналогичными способностями.

Ранее сообщалось, что сценаристом и постановщиком сиквела назначен Майк Флэнеган, создатель таких мистических картин, как "Сомния" и "Окулус". На момент написания данной заметки точные сроки реализации этого проекта не назывались.

Фильм "Сияние" вышел в 1980 году. Общеизвестно, что сам Стивен Кинг был не в восторге от интерпретации его произведения.

Источник: https://www.kinonews.ru
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