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15 июня 18, 12:10
Джон Сина заменит Сильвестра Сталлоне в фильме с Джеки Чаном
Джон Сина
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Популярный американский рэстлер, телеведущий и актер Джон Сина, карьера которого в Голливуде в последнее время на подъеме, сыграет в боевике вместе с легендарным китайским актером Джеки Чаном.
Как сообщает издание The Wrap, действие пока еще безымянной картины будет происходить на Ближнем Востоке.

Сюжет строится вокруг сотрудника охранной компании (Чан), которому поручают обеспечить безопасность группы гражданских специалистов в Ираке. Главный герой узнает по своим каналам, что боевики намерены захватить нефтеперерабатывающее предприятие и объединяет усилия с бывшим морским пехотинцем (Сина), чтобы остановить их. Отметим, что Сина заменит в проекте выбывшего из него ранее Сильвестра Сталлоне.

Режиссером фильма назначен Скотт Во, снявший фильмы "Закон доблести" и "Need for Speed: Жажда скорости". Сроки работ над проектом и его возможный прокатный график пока не уточняются.

Напомним, что поклонники Джона Сины смогут увидеть его на больших экранах в конце 2018 года в фантастическом фильме "Бамблби", который станет первым спин-оффом популярной серии "Трансформеры". Он также примет участие в создании фильма "Путешествие доктора Дулиттла", который выйдет в прокат в 2019 году.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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