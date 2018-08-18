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17 августа 18, 19:42
Арнольд Шварценеггер лично тренирует нового Терминатора
Арнольд Шварценеггер
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Арнольд Шварценеггер передал полномочия на исполнение роли Терминатора в новом фильме Гэбриелу Луне и лично следит за формой артиста.
Актеры вместе ходят в зал и готовятся к новому фильму о восстании машин, который выйдет в прокат в 2019 году.

Сюжет нового фильма пока не обсуждался, однако известно, что будущий "Терминатор" даст старт новой трилогии и станет полноценным продолжением фильма "Терминатор-2: Судный день" без учёта продолжений: "Терминатор 3: Восстание машин", "Терминатор: Да придёт спаситель" и "Терминатор: Генезис".

Режиссёром фильма выступает Тим Миллер, продюсером — Джеймс Кэмерон. Роль Сары Коннор исполнит Линда Гамильтон, которая сыграла эту героиню в первой и второй частях. Ранее к касту также присоединились МакКензи Дэвис и Диего Бонета.

Источник: kinoafisha.ua
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