Арнольд Шварценеггер лично тренирует нового Терминатора

Актеры вместе ходят в зал и готовятся к новому фильму о восстании машин, который выйдет в прокат в 2019 году.





Сюжет нового фильма пока не обсуждался, однако известно, что будущий "Терминатор" даст старт новой трилогии и станет полноценным продолжением фильма "Терминатор-2: Судный день" без учёта продолжений: "Терминатор 3: Восстание машин", "Терминатор: Да придёт спаситель" и "Терминатор: Генезис".





Режиссёром фильма выступает Тим Миллер, продюсером — Джеймс Кэмерон. Роль Сары Коннор исполнит Линда Гамильтон, которая сыграла эту героиню в первой и второй частях. Ранее к касту также присоединились МакКензи Дэвис и Диего Бонета.



