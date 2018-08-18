Роуз Макгоун может стать мужчиной года

Однако, похоже, звезда телесериала "Все женщины - ведьмы" готова вписать свое имя в историю. Сегодня стало известно, что голливудская актриса может стать первой в истории обладательницей мужской премии.

Награды вручат 5 сентября, но имя Роуз уже внесли в список номинантов. Примечательно, что ежегодную торжественную церемонию организовывают сотрудники популярного журнала "GQ". При этом поклонники положительно отнеслись к тому, что Макгоун может стать "мужчиной года". Ведь блондинка была одной из первых представительниц киноиндустрии, которая призналась в сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна.

Главный редактор британского издания журнала заявил: "Наша награда присуждается сильным, волевым и смелым людям. Мы думаем, что Макгоун заслужила данное звание. Она сумела разрушить немало стереотипов, поэтому теперь наша редакция поддерживает Роуз. Если она станет человеком года, в дальнейшем, возможно, наша редакция будет номинировать не только представителей сильного пола, но и женщин".

Примечательно, что звезда телеэкранов украсила обложку нового номера популярного издания. На ней Роуз позировала, надев строгий жакет в клетку, а также рубашку прямого фасона. Напомним, что сейчас голливудская актриса продолжает судиться с киномагнатом Харви Вайнштейном. Ради того, чтобы оплатить услуги адвокатов и юристов, знаменитая блондинка продала собственный Лос-анджелесский особняк. Тем не менее, актриса надеется, что сможет выиграть дело, а также получить несколько миллионов долларов, которые, в случае выигрыша, выплатит киномагнат, в качестве моральной компенсации. Однако пока судебные разбирательства продолжаются.