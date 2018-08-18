Украинский фильм покажут на кинофестивале в Торонто

Драму "Донбасс" Сергея Лозницы покажут в рамках секции Contemporary World Cinema (современное мировое кино) Международного кинофестиваля в канадском Торонто.





Об этом сообщили в пресс-службе украинской дистрибьюторной компании Arthouse Traffic.





Также сообщается, что 11-го сентября Сергей Лозница станет одним из спикеров дискуссии, которая будет посвящена режиссеру Олегу Сенцову и закроет серию мероприятий секции TIFF Doc.





Лозница неоднократно выступал с призывом освободить незаконно заключенного коллегу, который 14 мая объявил бессрочную голодовку в колонии в городе Лабытнанги Тюменской области, требуя освободить украинских политзаключенных. Так, в своей речи, зачитанной во время вручения награды в Каннах, Лозница "заявил о своей солидарности с Олегом Сенцовим, со всеми режиссерами в разных частях мира, которые борются за свободу, за честь и, в итоге, за человечность", напоминают в компании.





С 6-го сентября в рамках кинофестиваля в Торонто будет работать украинский стенд, который представит Украину как перспективное направление для производства кино: расскажет о нововведениях в законодательстве, познакомит с возможностями производства и разнообразием локаций.





Участников кинорынка ждет серия мероприятий – среди них деловой завтрак для украинских и зарубежных продюсеров "Ukraine is your destination", организованный Фондом Игоря Янковского совместно с Государственным агентством Украины по вопросам кино, который направлен на налаживание партнерства с канадскими продюсерами.





Украинская киноиндустрия будет представлена на кинорынке Торонто уже во второй раз.





Международный кинофестиваль в Торонто – самый главный кинофорум Северной Америки, в рамках которого проводится кинорынок, который с каждым годом привлекает все больше стран и торговых агентов, которые занимаются покупкой прав на представленные кинокартины.





Фильм Сергея Лозницы "Донбасс" рассказывает о людях, живущих в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины и включает 13 переплетенных сюжетов, которые демонстрируют различные сферы жизни на оккупированных территориях. Лента показывает, как боевики забирают автомобиль у местного бизнесмена, переселенцы живут в подвале, чиновник обворовывает больницу и снимаются постановочные новости для телевидения. Лозница написал сценарий картины по мотивам документальных роликов, выложенных очевидцами в Интернет.





Мировая премьера фильма состоялась в рамках программы "Особый взгляд" Каннского международного кинофестиваля. Лента Лозницы, которая стала фильмом-открытия секции, также удостоенная премии за лучшую режиссуру.





За последние месяцы фильм был показан в рамках международных кинофестивалей в Карловых Варах, Мюнхене, Мельбурне и Иерусалиме.





Украинская премьера "Донбасса" состоялась на Одесском международном кинофестивале.





Фильм создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. В ленте играют украинские актеры Георгий Делиев, Наталья Бузько, Тамара Яценко, Людмила Смородина, Нина Антонова и другие.





Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Госкино Украины.





В украинский прокат фильм выйдет 18 октября.







