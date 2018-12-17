Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют в драме

Как сообщает издание Deadline, фильм под названием "Аммонит" снимет режиссер "Божьей земли" Френсис Ли.





Сюжет сфокусируется на палеонтологе Мэри Эннинг, которая вынуждена стать сиделкой богатой жительницы Лондона. Между двумя женщинами возникает совершенно невозможный для тех времен роман. Съемки картины должны стартовать в марте 2019 года. Отметим, что фильм "Божья земля" был примерно на эту же тему, только в том случае молодой фермер влюблялся в своего наемного рабочего.





Напомним, что в 2018 году Кейт Уинслет была занята на съемочной площадке продолжения самого кассового фильма в истории "Аватар". О других перспективных полнометражных проектах актрисы пока ничего неизвестно. Что касается Сиршы Ронан, то в 2018 году она появилась на экранах в исторической драме "Две королевы", которую российские зрители смогут увидеть уже в начале следующего года. Также в 2019 году выйдет еще одна лента с участием актрисы под названием "Маленькие женщины", события которой будут происходить в годы Гражданской войны в США.



