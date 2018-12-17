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17 декабря 18, 10:55
"Хроники хищных городов" стартуют с провальным результатом
Хроники хищных городов
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Продюсерский проект Питера Джексона "Хроники хищных городов" неудачно стартует в американском прокате.
Как сообщает издание Deadline, в свои первые выходные картина может собрать не более 7,7 миллиона долларов, что для проекта стоимостью в 110 миллионов долларов равносильно провалу.

Компаниям Media Rights Capital и Universal, финансировавшим фильм, еще предстоит подсчитать убытки, но, вероятнее всего, они будут исчисляться миллионами долларов. Мировые сборы "Хроник хищник городов" на момент публикации данной заметки составляли всего 22 миллиона долларов.

Режиссером фильма выступил Кристиан Риверс, протеже самого Джексона, ранее занимавшийся созданием спецэффектов для проектов новозеландского постановщика и продюсера. Западные кинокритики разгромили "Хроники хищных городов": рейтинг его одобрения в системе Rotten Tomatoes составлял всего 27 процента.

Ключевые роли исполнили Хьюго Уивинг, Гера Хилмар, Роберт Шиэн, Стивен Лэнг, Фрэнки Адамс, Карен Писториус, Колин Сэлмон, Ронан Рафтери, Джоэль Тобек, Патрик Мэлахайд и другие актеры.

Источник: https://www.kinonews.ru
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