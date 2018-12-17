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17 декабря 18, 10:58
Первый трейлер украинской комедии "Гуцулка Ксеня" (ВИДЕО)
Гуцулка Ксеня
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Украинское кино стремительными темпами развивается.
Зрителям предлагают посмотреть тизер к еще одной новинке – комедии "Гуцулка Ксеня". 

Премьера фильма запланирована на 7 марта 2019 года. Известно, что сюжет зажигательного фильма создан по мотивам произведений Ярослава Барнича. Адаптировала сценарий для киноленты и воплотила его в жизнь талантливая Елена Демьяненко. 

В центре комедии – молодой парень Яро, который живет в Америке. Однако парень вынужден вернуться в Украину, ведь его отец перед смертью завещал 1 миллион долларов. И получить немалую сумму парень сможет только после бракосочетания с сознательной украинкой. Найти невесту парень решает в колоритной Ворохте. 

Яркая комедия как будто снята не в Украине. Это отметили и пользователи сети после просмотра первого официального трейлера к фильму "Гуцулка Ксеня". Все потому, что над кинолентой работала международная актерская команда: Варвара Лущик (Украина), Максим Лозинский (США), Оливье Бонжур (Бельгия), Игорь Цишкевич (США), Олег Стефан (Украина), Екатерина Молчанова (Украина), фрик-кабаре “Dakh Daughters”. Большую лепту в создание комедии внесла и популярная группа "ДахаБраха".


Источник: https://telegraf.com.ua/
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