Трейлер политической драмы "Брекзит" (ВИДЕО)





Британский актер сыграет роль Доминика Каммингса, который стал идейным вдохновителем выхода страны из ЕС. В фильме покажут группу политиков, которые будут пытаться завоевать симпатии и голоса британского народа, чтобы выйти из состава Европейского Союза.





Премьера фильма запланирована на 19 января. В фильме также появятся такие актеры как Рори Киннер ("Скайфолл", "Черное зеркало"), который исполнит роль директора по коммуникациям Крейга Оливера, а также Джон Хеффернан ("Корона"), который сыграет Мэттью Эллиотта, – исполнительного директора кампании за выход из ЕС, Vote Leave. В картине также сыграет Ричард Гоулдинг ("Железная леди"), который исполнит роль Бориса Джонсона – министра иностранных дел Великобритании. Режиссером ленты стал Тоби Хейнз.











