Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.41
USD
27.84
RUB
0.42
EUR
31.61
USD
27.88
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
17 декабря 18, 11:02
EFA 2018: лучшие европейские фильмы уходящего года
EFA 2018
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
15 декабря состоялась 31-я церемония вручения кинопремии European Film Award.
В субботу, 15 декабря, в Севилье прошла 31-я церемония вручения кинопремии European Film Award (EFA). Лауреатов определила Европейская киноакадемия.

Лучшим европейским фильмом почетное жюри назвало черно-белую драму "Холодная война" польского режиссера Павла Павликовского. Картина получила награды еще в четырех номинациях: за лучшую женскую роль (Иоанна Кулиг), режиссуру, сценарий и монтаж.

В категории "Лучшая европейская комедия" победил фильм "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи. Эта картина была запрещена к показу в России.

Премию киноакадемии в номинации "Лучший художник-постановщик" получил россиянин Андрей Понкратов за фильм режиссера Кирилла Серебренникова "Лето". Заканчивать работу над этой картиной Серебренникову пришлось, находясь под домашним арестом. Его обвинили в хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Лучшим европейским актером признан итальянец Марчелло Фонте, исполнивший главную роль в картине "Догмен" (Италия - Франция, режиссер Маттео Гарроне.

В номинации "Выбор народа" победила драма "Назови меня своим именем". Эта картина претендовала в 2018 году на премию "Оскар".

Две почетные награды за личный вклад в развитие европейского и мирового кинематографа вручили испанской актрисе Кармен Маура и британскому актеру Ральфу Файнсу.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
"Список Шиндлера" успешно стартовал в прокате
"Черная пантера" получила 12 номинаций на премию
Джоди Фостер готовит римейк фильма Горная женщина: на войне
Трейлер фильма о Шекспире и призраках "Все правда"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трейлер политической драмы "Брекзит" (ВИДЕО)
noimageПервый трейлер украинской комедии "Гуцулка Ксеня" (ВИДЕО)
noimage"Хроники хищных городов" стартуют с провальным результатом
noimageКейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют в драме
noimageЛеонардо Ди Каприо лишился подаренного Оскара
Лента новостей