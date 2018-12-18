Дублер Милы Йовович требует $2,7 млн из-за потери руки: фото

Оливия Джексон лишилась руки из-за неудачного трюка на мотоцикле





Дублер американской актрисы украинского происхождения Милы Йовович Оливия Джексон подала иск на сумму 2,7 млн долларов из-за травмы во время съемок фильма "Обитель зла", которая привела к ампутации руки. Об этом сообщает The Independent.





Каскадер на полной скорости врезалась на мотоцикле в кинокамеру с металлическим корпусом, которую, по ее словам, не успели поднять вовремя.





Джексон, потерявшая руку, заявляет, что до сих пор чувствует боль.





Инцидент произошел в сентябре 2015 года. На съемках шестой части фильма "Обитель зла", который вышел в 2017 году. Джексон исполняла сцену со скоростным трюком на мотоцикле вместо Миллы Йовович. Две недели она провела в коме. Руку пришлось ампутировать. Также она получила травму лопатки, позвоночника и на лице остались шрамы.





































Оливия Джексон (фото - аккаунт в Instagram)



