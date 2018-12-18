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18 декабря 18, 11:01
Дублер Милы Йовович требует $2,7 млн из-за потери руки: фото
Оливия Джексон
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Инцидент произошел в сентябре 2015 года на съемках шестой части фильма "Обитель зла"
Оливия Джексон лишилась руки из-за неудачного трюка на мотоцикле

Дублер американской актрисы украинского происхождения Милы Йовович Оливия Джексон подала иск на сумму 2,7 млн долларов из-за травмы во время съемок фильма "Обитель зла", которая привела к ампутации руки. Об этом сообщает The Independent.

Каскадер на полной скорости врезалась на мотоцикле в кинокамеру с металлическим корпусом, которую, по ее словам, не успели поднять вовремя.

Джексон, потерявшая руку, заявляет, что до сих пор чувствует боль.

Инцидент произошел в сентябре 2015 года. На съемках шестой части фильма "Обитель зла", который вышел в 2017 году. Джексон исполняла сцену со скоростным трюком на мотоцикле вместо Миллы Йовович. Две недели она провела в коме. Руку пришлось ампутировать. Также она получила травму лопатки, позвоночника и на лице остались шрамы.









Оливия Джексон (фото - аккаунт в Instagram)
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