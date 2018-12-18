Эмили Блант рассказала о страхах на съемках "Мэри Поппинс"

По словам Блант, которую цитирует издание People, особенно тяжел ей дались сцены полетов, так как она, как выяснилось, "ужасно боится высоты".





"Это было совершенно кошмарно. Я думал, что я спокойно отношусь к высот, а затем, когда меня стали поднимать все выше, я вдруг поняла, что я совсем неспокойно отношусь к ней. Точнее, оказалось, что я очень боюсь высоты", - рассказала актриса. Тем не менее, участие в таком проекте было "очень вдохновляющим". "Вы знаете, что делаете что-то особенное, когда все участники проекта чувствуют то же самое, от парней, отвечающих за освещение и управление камерами, до тех готовит еду. Один из технических специалистов подошел ко мне в перерыве и сказал:: "Это было очень трогательно - смотреть, как ты спускаешься. Это было действительно здорово", - добавила она.





В картине также снимались Бен Уишоу, Мэрил Стрип, Колин Ферт, Джули Уолтерс, Эмили Мортимер, Анджела Лэнсбери, Дик Ван Дайк, Лин-Мануэль Миранда и другие актеры.



