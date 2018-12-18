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18 декабря 18, 12:25
Эмили Блант рассказала о страхах на съемках "Мэри Поппинс"
Мэри Поппинс возвращается
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Британская актриса Эмили Блант призналась, что временами испытывала сильный страх на съемках фильма "Мэри Поппинс возвращается".
По словам Блант, которую цитирует издание People, особенно тяжел ей дались сцены полетов, так как она, как выяснилось, "ужасно боится высоты".

"Это было совершенно кошмарно. Я думал, что я спокойно отношусь к высот, а затем, когда меня стали поднимать все выше, я вдруг поняла, что я совсем неспокойно отношусь к ней. Точнее, оказалось, что я очень боюсь высоты", - рассказала актриса. Тем не менее, участие в таком проекте было "очень вдохновляющим". "Вы знаете, что делаете что-то особенное, когда все участники проекта чувствуют то же самое, от парней, отвечающих за освещение и управление камерами, до тех готовит еду. Один из технических специалистов подошел ко мне в перерыве и сказал:: "Это было очень трогательно - смотреть, как ты спускаешься. Это было действительно здорово", - добавила она.

В картине также снимались Бен Уишоу, Мэрил Стрип, Колин Ферт, Джули Уолтерс, Эмили Мортимер, Анджела Лэнсбери, Дик Ван Дайк, Лин-Мануэль Миранда и другие актеры.

Источник: https://www.kinonews.ru
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