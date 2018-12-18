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18 декабря 18, 12:27
Джефф Бриджес получит почетный "Золотой глобус 2019"
Джефф Бриджес
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Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила первого лауреата премии "Золотой глобус" за 2018 году.
Им стал знаменитый голливудский актер Джефф Бриджес заслуги которого будут отмечены почетной наградой имени Сесила Б. ДеМилля.

"Голливудская ассоциация иностранной прессы рада вручить премию Сесила Б. Демилла 2019 года Джеффу Бриджесу. Блестящая работа Бриджеса в различных жанрах очаровывала сердца и умы зрителей во всем мире на протяжении более шести десятилетий. Мы с нетерпением ждем возможность отпраздновать достижения "Чувака", отметить успешность его карьеры и филантропической деятельности", - говорится в заявлении президента HFPA Мехера Татны.

Отметим, что Бриджес был впервые номинирован на премию "Золотой глобус" в 1984 году после выхода картины "Человек со звезды". В общей сложности актер претендовал на пять наград Голливудской ассоциации получил один "Золотой глобус" в главную роль в драме "Сумасшедшее сердце".

Церемония вручения премий "Золотой глобус 2019" состоится 6 января 2019 года. За звание "лучший драматический фильм года" будут бороться "Черный клановец", "Черная пантера", "Богемская рапсодия", "Если Бил-стрит могла бы заговорить" и "Звезда родилась".

Источник: https://www.kinonews.ru
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