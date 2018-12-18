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18 декабря 18, 12:33
Рейтинг лучших фильмов 2018 года от Rotten Tomatoes
Черная пантера
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Авторитетный сайт о кинематографе Rotten Tomatoes составил свой топ-10 лучших фильмов уходящего года.
В декабре многие авторитетные издания подводят итоги года. Свой итог 2018 года опубликовал и авторитетный сайт Rotten Tomatoes - он составил свой рейтинг лучших фильмов года.

Первое место с 97% "свежести" у критиков и 79% - у зрителей - занял супергеройский блокбастер "Черная пантера". Второе место занял фильм "Миссия невыполнима: Последствия" (89% - от зрителей и 97% - от критиков). Третье место занял "Черный клановец" (95% и 82%).

Далее расположились такие фильмы как, "Звезда родилась" (90% и 81%), "Тихое место" (95% и 83%), "Приключения Паддингтона 2" (100% и 88%), "Зови меня своим именем" (94% и 85%), "Суперсемейка 2" (94% и 87%), "Восьмой класс" (99% и 84%), "Не оставляй следов" (100% и 82%).

Источник: https://telegraf.com.ua
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