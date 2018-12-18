Эпичный трейлер сериала "Воин" (ВИДЕО)





В центре сюжета окажутся криминальные районы Сан-Франциско второй половины 19 века. Азиатские мафиозные группировки из Чайна-тауна регулярно устраивают жестокие переделы территории (известная в истории как Война Тонгов), в которые случайно попадает недавно прибывший в Америку молодой боец Ах Сам.





В ролях: Оливия Ченг, Джейсон Тобин, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер, Том Вестон-Джонс и другие.





Выход запланирован на следующий 2019 год, ожидается 10 эпизодов.











