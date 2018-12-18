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18 декабря 18, 13:52
Создатели Безумной свадьбы полностью рассчитались с Госкино
Безумная свадьба
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Продюсер украинской комедии "Безумная свадьба" Юрий Горбунов полностью вернул деньги, которые брал в Госкино на производство фильма. Это беспрецедентный случай.
Кинокомпания «Прототип продакшн» вернула в Госкино сумму в 1,175 миллиона гривен, которые брала на производство комедии "Безумная свадьба". Общий производственный бюджет картины составил 10,8 миллиона гривен.

Помимо долга создатели фильма также выплатили государству 16-процентную инвестиционную прибыль, которая составила 150 тысяч гривен.

Напомним, в широкий украинский прокат комедия вышла 4 октября и установила два национальных рекорда: рекорд по кассовым сборам среди всех отечественных картин и рекорд по количеству зрителей для фильма украинского производства. На сегодняшний день лента собрала 55 миллионов гривен. Ее посмотрели более 657 тысяч зрителей.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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