Создатели Безумной свадьбы полностью рассчитались с Госкино

Кинокомпания «Прототип продакшн» вернула в Госкино сумму в 1,175 миллиона гривен, которые брала на производство комедии "Безумная свадьба". Общий производственный бюджет картины составил 10,8 миллиона гривен.





Помимо долга создатели фильма также выплатили государству 16-процентную инвестиционную прибыль, которая составила 150 тысяч гривен.





Напомним, в широкий украинский прокат комедия вышла 4 октября и установила два национальных рекорда: рекорд по кассовым сборам среди всех отечественных картин и рекорд по количеству зрителей для фильма украинского производства. На сегодняшний день лента собрала 55 миллионов гривен. Ее посмотрели более 657 тысяч зрителей.



