Кинопремьеры недели: в украинских кинотеатрах с 20 декабря

В украинских кинотеатрах с 20 декабря можно будет посмотреть пять новых кинопремьеры: новогодний детский анимационный фильм, украинскую романтическую комедию, фантастический триллер, канадский фильм ужасов, а также боевик.





"Бамблби"





Это спин-офф нашумевшей франшизы "Трансформеры". Продюсером фильма стал сам Стивен Спилберг. По сюжету, главный герой Бамблби скрывается на автомобильной свалке. Однако его обнаруживают, и робот вынужден принять участие в межгалактической войне. Альтернативной формой робота, как мы уже писали, будет классический Volkswagen-жук. Он совсем юнец и попадает к девушке, за которую, судя по всему, станет горой.





В главных ролях в фильме снимаются Хейли Стайнфелд, Джон Сина, Джон Ортис и Кеннет Чои. Озвучили трансформеров актеры Анджела Бассет и Джастин Теру.





"Гринч"





Это мультипликационный ремейк фильма 2000 года. Авторы "Гринча" – создатели других анимационных блокбастеров "Секреты домашних животных" и "Гадкий Я". А вот озвучивает главного героя – Бенедиткт Камбербэтч. По сюжету над мохнатым отшельником Гринчем всю его жизнь потешались жители Ктограда, поэтому он вырос злым и циничным. И наконец в его голове вызрел идеальный план отплаты — Гринч украдет у них самый любимый праздник взрослых и детей Рождество. Его помощниками в этой непростой и очень амбициозной миссии выступают верный пес Макс и большой, неповоротливый лось, которые в данном трейлере предпочитают спать в кровате Гринча к его большому недовольству.





"Секс и ничего личного"





Это украинская комедия о молодом человеке Сергее, которому говорят о том, что он полный "0" в сексе. Он понимает, что отношениям конец, как и его счастливой жизни с любимой. Теперь она не готова выходить замуж за такого бездаря. Вскоре Сергей встречает стриптизершу Диану, которая соглашается сделать из него настоящего мачо. Уроки эти будут сугубо платоническими и очень веселыми, а главное – полезными. Неожиданно в Прагу прилетает любимая Сергея, которая ревнует жениха к "учительнице".





"Дубликат/Джонатан"





Джонатан рядовой сотрудник архитектурного бюро, который ежедневно встает в 7 утра и едет на работу. У Джонатана есть некоторые особенности и ученые изучают его феномен. Это только одна его личность живет обычной жизнью, у второй – бурное времяпровождение ночью. Парень не ложится раньше 3 ночи. Каждое утро Джонатану приходит видео про самого себя, а именно о том, что он делал во второй половине дня.





"Близнецы"





Мэри и ее супруг находятся в предвкушении радости – у них скоро родятся близнецы. Но один малыш не смог выжить...Своего единственного сына пара называет Адамом и окружают всепоглощающей любовью и заботой. Но мать ребенка вскоре начинает подозревать, что жизнь ее сына в опасности, поскольку на него охотится страшная сущность. Мэри не остановится ни перед чем, она должна спасти ребенка.



