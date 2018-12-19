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19 декабря 18, 16:19
Трейлер мультфильма "Тайная жизнь домашних животных 2"
Тайная жизнь домашних животных 2
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Совсем недавно студия Illumination выпустила первый официальный трейлер мультфильма "Тайная жизнь домашних животных 2".
Теперь же студия поделилась новым тизер-трейлером и свежим постером анимационной ленты "Тайная жизнь домашних животных 2", посвященными кролику Снежку, которого озвучил комик Кевин Харт. 

Во второй части снова будет рассказ о приключениях домашних питомцев в то время, когда их хозяева отлучаются по своим делам и оставляют животных одних дома. 

В режиссерское кресло вернулся Крис Рено (первые две части "Гадкого я", "Лоракс"), сценарий вновь написал Брайан Линч ("Кот в сапогах", "Миньоны"). Свои голоса персонажам подарили Пэттон Освальт, Лэйк Белл, Хэннибал Бересс, Тиффани Хэддиш, Альберт Брукс и Харрисон Форд. 

Выход "Тайной жизни домашних животных 2" состоится весной 2019-го.




Источник: https://telegraf.com.ua
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