Трейлер мультфильма "Тайная жизнь домашних животных 2"





Во второй части снова будет рассказ о приключениях домашних питомцев в то время, когда их хозяева отлучаются по своим делам и оставляют животных одних дома.





В режиссерское кресло вернулся Крис Рено (первые две части "Гадкого я", "Лоракс"), сценарий вновь написал Брайан Линч ("Кот в сапогах", "Миньоны"). Свои голоса персонажам подарили Пэттон Освальт, Лэйк Белл, Хэннибал Бересс, Тиффани Хэддиш, Альберт Брукс и Харрисон Форд.





Выход "Тайной жизни домашних животных 2" состоится весной 2019-го.











