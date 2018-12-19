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19 декабря 18, 16:23
Умерла режиссер Пенни Маршалл
Пенни Маршалл
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Кинематографист скончалась на 76 году жизни. Причиной смерти стали осложнения, спровоцированные диабетом.
Американская актриса и режиссер Пенни Маршалл, которая создала фильмы Пробуждение и Большой, скончалась на 76 году жизни. Причиной кончины стали осложнения, вызванные диабетом. 

Кинематографист ушла из жизни, находясь в собственном доме в Лос-Анджелесе.

Наиболее известным фильмом Маршалл стала лента Пробуждение с Робертом Де Ниро в главной роли. Кроме того, зрители очень полюбили ее мелодраму Большой 1988 года, в которой главную роль исполнил Том Хэнкс.

Также на ее счету фильмы Человек эпохи Возрождения, Сильная женщина и другие.

Источник: https://kinoafisha.ua
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