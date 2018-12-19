Умерла режиссер Пенни Маршалл

Американская актриса и режиссер Пенни Маршалл, которая создала фильмы Пробуждение и Большой, скончалась на 76 году жизни. Причиной кончины стали осложнения, вызванные диабетом.





Кинематографист ушла из жизни, находясь в собственном доме в Лос-Анджелесе.





Наиболее известным фильмом Маршалл стала лента Пробуждение с Робертом Де Ниро в главной роли. Кроме того, зрители очень полюбили ее мелодраму Большой 1988 года, в которой главную роль исполнил Том Хэнкс.





Также на ее счету фильмы Человек эпохи Возрождения, Сильная женщина и другие.



