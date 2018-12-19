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19 декабря 18, 19:39
Disney переснимет "Леди и Бродяга" с настоящими собаками
Леди и Бродяга
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Disney крепко взялась за свою же анимационную классику.
Сейчас полным ходом идет перезапуск "Короля льва", а на очереди мультфильм - 1995 года "Леди и Бродяга". И если Симба и его друзья все же останутся анимацией, то романтическая история о собаках станет игровым фильмом с элементами анимации.

Как оказалось, киностудия планирует привлечь к проекту реальных актеров и настоящих собак. Пока неясно, будут ли они использованы для моделирования движений компьютерных собак или же на постпродакшене им просто добавят мимику.

Адаптацией фильма займется автор "Лего Ниндзяго" Чарли Бин, продюсером выступит Бригам Тейлор, работавший над ремейком "Книги джунглей". Свои голоса главным героям дадут Тесса Томпсон и Джастин Теру.

Фильм снимают исключительно для потокового сервиса Disney+, так что на большие экраны он не попадет.

Источник: https://kinoafisha.ua
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