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20 декабря 18, 12:40
Трейлер фильма "Аббатство Даунтон" (ВИДЕО)
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Продолжение сериала "Аббатство Даунтон" увидим уже в сентябре 2019 года.
Легендарные персонажи одного из самых известных телепроектов 21 века еще раз оживут на экранах. 

Так, уже в следующем году мы снова окунемся в атмосферу британской киноэстетики. 

Создатель драмы Джулиан Феллоуз заявил, что в полнометражную картину вернулся весь каст драмы. 

Напомним, британский телесериал "Аббатство Даунтон" десятки раз номинировался на различные премии. В течение шести сезонов он трижды был отмечен жюри "Золотого глобуса", получил 15 "Эмми", трижды был отмечен премией BAFTA и попал в Книгу рекордов Гиннесса как один из "самых обсуждаемых критиками сериалов".




Источник: https://telegraf.com.ua
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