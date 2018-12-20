Трейлер фильма "Аббатство Даунтон" (ВИДЕО)





Так, уже в следующем году мы снова окунемся в атмосферу британской киноэстетики.





Создатель драмы Джулиан Феллоуз заявил, что в полнометражную картину вернулся весь каст драмы.





Напомним, британский телесериал "Аббатство Даунтон" десятки раз номинировался на различные премии. В течение шести сезонов он трижды был отмечен жюри "Золотого глобуса", получил 15 "Эмми", трижды был отмечен премией BAFTA и попал в Книгу рекордов Гиннесса как один из "самых обсуждаемых критиками сериалов".











