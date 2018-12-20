"Реинкарнация" - самый лучший фильм ужасов 2018 года

Издание Screen Rant составило список лучших фильмов ужасов, среди которых оказались кассовые рекордсмены и любимчики критиков.





Первое место заняла "Реинкарнация" Ари Аристера. Картина объединила в себе большинство самых пугающих элементов хорроров: страшные семейные тайны, насекомые, одержимость, сожжение заживо и многое другое. Фильм не смог окупиться в прокате, но оставил критиков в восторге.





На второй строчке расположился режиссерский дебют Джона Красински "Тихое место". Ограниченное число актеров, живописные локации и монстры с другой планеты покорили зрителей и принесли фильму сборы, в 20 раз превышающие бюджет. Картина хороша именно тем, что сюжет держит в напряжении до последних минут и не дает обращать внимание на логические ошибки и нестыковки.





Тройку лидеров замыкает "Суспирия" режиссера Луки Гуаданьино. Ремейк фильма 1977 года не пришелся зрителям по вкусу, а вот критики отметили его положительными отзывами. Дакота Джонсон два года занималась балетом ради этого фильма, но ее старания оказались тщетны, и картина провалилась в прокате.





В первую десятку также вошли:





"Истории призраков" с Мартином Фриманом.





"Выжившая" от Корали Фаржеа.





"Мэнди" с Николасом Кейджем.





"Аннигиляция" с Натали Портман.





"Оверлорд" про зомби-нацистов.





"Маленький незнакомец" с Доналом Глисоном.





"Хэллоуин" с Джейми Ли Кертис.



