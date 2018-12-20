Самые ожидаемые фильмы и сериалы 2019 года

Крупнейший ресурс о кино IMDb подвел итоги уходящего года и заглянул в недалекое будущее, назвав самые ожидаемые фильмы 2019 года. Список составлен на основании того, сколько уникальных пользователей просматривали страницу фильма на сайте, а в месяц у IMDb около 250 миллионов посещений.
Оказалось, что сильнее всего зрители ждут фильмы о супергероях, суперзлодеях и тандем Бреда Питта и Леонардо Ди Каприо под руководством Квентина Тарантино.
Список самых ожидаемых фильмов 2019 года:
"Капитан Марвел"
"Мстители: Финал"
"Люди Икс: Темный Феникс"
"Однажды в Голливуде"
"Ирландец"
"Оно 2"
"Стекло"
"Джокер"
"Алладин"
"Хеллбой"
Также IMDb предсказал, какие новые сериалы в следующем году будут пользоваться популярностью:
"Благие знамения"
"Я ― ночь"
"Перерождение"
"Академия "Амбрелла"
"Хранители"
"Пацаны"
"Убийственный класс"
"Приятные хлопоты"
"Роковой патруль"
"Темные начала"
Заодно на сайте подсчитали кассовые сборы фильмов за прошедший год. Лидером оказался хит Marvel "Черная пантера", который только в США и Канаде собрал более 700 миллиардов долларов.
Для Marvel этот год получился урожайным: на втором месте "Мстители: Война бесконечности". Замкнул тройку анимационный блокбастер "Суперсемейка 2". Также в десятку вошли "Мир Юрского периода 2", "Дэдпул 2", "Гринч", "Миссия невыполнима: Последствия", "Человек-муравей и Оса", "Хан Соло" и "Веном".