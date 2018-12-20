Самые ожидаемые фильмы и сериалы 2019 года

Крупнейший ресурс о кино IMDb подвел итоги уходящего года и заглянул в недалекое будущее, назвав самые ожидаемые фильмы 2019 года. Список составлен на основании того, сколько уникальных пользователей просматривали страницу фильма на сайте, а в месяц у IMDb около 250 миллионов посещений.





Оказалось, что сильнее всего зрители ждут фильмы о супергероях, суперзлодеях и тандем Бреда Питта и Леонардо Ди Каприо под руководством Квентина Тарантино.





Список самых ожидаемых фильмов 2019 года:





"Капитан Марвел"

"Мстители: Финал"

"Люди Икс: Темный Феникс"

"Однажды в Голливуде"

"Ирландец"

"Оно 2"

"Стекло"

"Джокер"

"Алладин"

"Хеллбой"





Также IMDb предсказал, какие новые сериалы в следующем году будут пользоваться популярностью:





"Благие знамения"

"Я ― ночь"

"Перерождение"

"Академия "Амбрелла"

"Хранители"

"Пацаны"

"Убийственный класс"

"Приятные хлопоты"

"Роковой патруль"

"Темные начала"





Заодно на сайте подсчитали кассовые сборы фильмов за прошедший год. Лидером оказался хит Marvel "Черная пантера", который только в США и Канаде собрал более 700 миллиардов долларов.





Для Marvel этот год получился урожайным: на втором месте "Мстители: Война бесконечности". Замкнул тройку анимационный блокбастер "Суперсемейка 2". Также в десятку вошли "Мир Юрского периода 2", "Дэдпул 2", "Гринч", "Миссия невыполнима: Последствия", "Человек-муравей и Оса", "Хан Соло" и "Веном".



