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Кино
Новости кино
20 декабря 18, 12:56
Самые ожидаемые фильмы и сериалы 2019 года
Мстители: Финал
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В следующем году сильнее всего зрители ждут фильмы о супергероях, суперзлодеях и тандем Бреда Питта и Леонардо Ди Каприо под руководством Квентина Тарантино.
Крупнейший ресурс о кино IMDb подвел итоги уходящего года и заглянул в недалекое будущее, назвав самые ожидаемые фильмы 2019 года. Список составлен на основании того, сколько уникальных пользователей просматривали страницу фильма на сайте, а в месяц у IMDb около 250 миллионов посещений.

Оказалось, что сильнее всего зрители ждут фильмы о супергероях, суперзлодеях и тандем Бреда Питта и Леонардо Ди Каприо под руководством Квентина Тарантино.

Список самых ожидаемых фильмов 2019 года:

"Капитан Марвел"
"Мстители: Финал"
"Люди Икс: Темный Феникс"
"Однажды в Голливуде"
"Ирландец"
"Оно 2" 
"Стекло"
"Джокер"
"Алладин"
"Хеллбой"

Также IMDb предсказал, какие новые сериалы в следующем году будут пользоваться популярностью:

"Благие знамения"
"Я ― ночь"
"Перерождение"
"Академия "Амбрелла"
"Хранители"
"Пацаны"
"Убийственный класс"
"Приятные хлопоты"
"Роковой патруль"
"Темные начала"

Заодно на сайте подсчитали кассовые сборы фильмов за прошедший год. Лидером оказался хит Marvel "Черная пантера", который только в США и Канаде собрал более 700 миллиардов долларов.

Для Marvel этот год получился урожайным: на втором месте "Мстители: Война бесконечности". Замкнул тройку анимационный блокбастер "Суперсемейка 2". Также в десятку вошли "Мир Юрского периода 2", "Дэдпул 2", "Гринч", "Миссия невыполнима: Последствия", "Человек-муравей и Оса", "Хан Соло" и "Веном".

Источник: https://telegraf.com.ua
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