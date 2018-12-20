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20 декабря 18, 12:57
"Мир Юрского периода 3": чего ждать от нового фильма
Мир Юрского периода 3
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Фанаты предположили глобальную войну между динозаврами и людьми.
Продолжение фильмов о динозаврах "Мир Юрского периода 2" вышел в прокат еще летом, но фанаты до сих пор его обсуждают. После того, как в конце фильмы динозавры оказались в мире людей, фанаты предположили, что в третьей части франшизы будет масштабная война между доисторическими животными и людьми.

Но сценарист и режиссер Колин Треворроу в беседе с фанатским сайтом Jurassic Outpost поспешил опровергнуть эту версию. "Я просто не знаю, что могло бы побудить динозавров терроризировать город. Динозавры не способны организовываться. На диких территориях, окружающих города по всему миру, обитают смертоносные хищники. Но ведь они не охотятся на людей. Мир, которым я восхищаюсь, – это мир, где динозавр может выбежать перед вашим автомобилем на туманной проселочной дороге или вторгнуться в ваш лагерь в поисках еды. Мир, в котором взаимодействие с динозаврами маловероятно, но возможно. А когда мы вторгаемся на их территорию, то платим за это цену. Но мы не идем на войну с ними. А если бы и пошли, то проиграли бы", – сказал Треворроу.

Источник: https://telegraf.com.ua
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