Дата проведения церемонии "Оскар 2019"

Американская академия киноискусств объявила, что 91 церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. А вот объявление номинантов состоится 22 января. Соответствующая информация появилась на сайте киноакадемии.





Сообщается, что отбор номинантов начнется 7 января и в завершится 14-го числа. Самих номинантов объявят 22 января, а 4 февраля для них будет устроен традиционный обед.





Финальное же голосование за претендентов на самую престижную награду в кино завершится 19 февраля, а 24 февраля пройдет 91-я церемония награждения лауреатов. Кроме того, 18 ноября 2018 в рамках "Оскара 2019" пройдет церемония вручения специальных наград, так называемых Governors Awards.





Отметим, что в 2019 году трансляция церемонии вручения "Оскара" будет запланированной по меньшей мере в 225 странах мира.



