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21 декабря 18, 16:59
Звезды "Игры престолов" пообещали секс и драконов
Игра престолов
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Телеканал HBO представил промо-ролик к финальному сезону сериала "Игра престолов", в котором приняли участие звезды шоу Софи Тернер, Мэйси Уильямс и Кит Харингтон.
Актеры рассказали о том, что предстоит увидеть зрителям в заключительных эпизодах.

"Игра престолов" - великолепное шоу. В нем можно будет увидеть драконов, Белых Ходоков, секс, Кита Харингтона", - провозгласили исполнительницы ролей наследниц клана Старков. "Если вы не знаете, о чем тут речь, у вас есть семь сезонов, чтобы подготовиться", - заключил исполнитель роли Джона Сноу.

Напомним, что финальный сезон стартует в апреле 2019 года. Он будет самым коротким из всех, но, по утверждению создателей сериала, и самым масштабным. По неподтвержденным официально данным, стоимость каждого эпизода оценивается в 10 миллионов долларов.

Ранее актриса Гвендолин Кристи сыгравшая деву-воина Бриену Тарт, пообещала, что после завершения последнего сезона "Игры престолов" многим зрителям потребуется помощь психологов. Она не уточнила причину возможных осложнений. В дальнейшем телеканал HBO намерен продолжить историю Вестероса в других сериалах, прежде всего в приквеле, действие которого будет происходить за несколько тысяч лет до событий оригинального телевизионного шоу.

Источник: https://www.kinonews.ru
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