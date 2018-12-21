Звезды "Игры престолов" пообещали секс и драконов

Актеры рассказали о том, что предстоит увидеть зрителям в заключительных эпизодах.





"Игра престолов" - великолепное шоу. В нем можно будет увидеть драконов, Белых Ходоков, секс, Кита Харингтона", - провозгласили исполнительницы ролей наследниц клана Старков. "Если вы не знаете, о чем тут речь, у вас есть семь сезонов, чтобы подготовиться", - заключил исполнитель роли Джона Сноу.





Напомним, что финальный сезон стартует в апреле 2019 года. Он будет самым коротким из всех, но, по утверждению создателей сериала, и самым масштабным. По неподтвержденным официально данным, стоимость каждого эпизода оценивается в 10 миллионов долларов.





Ранее актриса Гвендолин Кристи сыгравшая деву-воина Бриену Тарт, пообещала, что после завершения последнего сезона "Игры престолов" многим зрителям потребуется помощь психологов. Она не уточнила причину возможных осложнений. В дальнейшем телеканал HBO намерен продолжить историю Вестероса в других сериалах, прежде всего в приквеле, действие которого будет происходить за несколько тысяч лет до событий оригинального телевизионного шоу.



