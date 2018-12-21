Режиссер "Джона Уика" пообещал развитие истории

Слова постановщика приводит издание Entertainment Weekly.





"Мне нравится снимать эти фильмы, потому что истории нет предела. Мы создаем свою собственную мифологию, и у нас есть студия, которая не стоит у нас на пути и всячески поддерживает нас в дурацких решениях. Если люди смотрят наши фильмы, и это приносит деньги, студия возвращается к нам, а нас с Киану есть множество идей. Я могу жить в этой вселенной до конца своей карьеры. Если людям это нравится, и они хотят узнать больше, что может быть лучше. Мы все занимаемся развлекательным бизнесом”, - прокомментировал он.





Напомним, что фильм "Джон Уик 3: Парабеллум" выйдет в прокат в мае 2019 года. В нем снимались Джейсон Манцукас, Йен МакШейн, Холли Берри, Анджелика Хьюстон, Лоуренс Фишборн, Робин Тейлор, Лэнс Реддик, Азия Диллон, Хироюки Санада и другие актеры.





Помимо полнометражных проектов планируется и телевизионный сериал под названием "Континенталь", продюсером которого будет Стахелски.



