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21 декабря 18, 15:00
Бен Аффлек нашел себе новый проект
Бен Аффлек
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После завершения очередного курса лечения от алкоголизма Бен Аффлек постепенно возвращается к работе.
Как утверждает издание The Hollywood Reporter, актер нашел себе новый проект, в котором он сыграет эпизодическую роль и станет его продюсером.

Речь идет о драме "I Am Still Alive" ("Я все еще жива"), которая будет основана на произведении писательницы Кейт Элис Маршалл. В нем рассказывается история 16-летней девушки, которую отправляют жить с ее давно потерянным и странным отцом в канадскую глушь. Когда его убивают люди из его прошлого, главная героиня и ее собака вынуждены выживать самостоятельно.

Все становится еще сложнее, когда убийцы возвращаются, и у девушки появляется шанс отомстить. Бен Аффлек исполнит роль отца. Сроки работ и возможный прокатный график пока не уточняются. Финансировать проект собирается студия Universal.

Напомним, что в конце лета 2018 года Бен Аффлек был вновь помещен в наркологическую клинику в состоянии сильнейшей алкогольной интоксикации. Актер прошел курс интенсивной терапии, который продолжался больше месяца. Это поставило под вопрос дальнейшее участие актера в развитии киновселенной, основанной на популярных комиксах DC.

Источник: https://www.kinonews.ru
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